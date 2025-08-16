Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:20 от 550 ₽ 12:35 от 750 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:00 от 340 ₽ 14:05 от 490 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:25 15:40
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
13:50 15:45 17:40
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:30 12:30 15:45 18:35
Киноквартал
Ясенево
2D
14:15 от 550 ₽ 18:35
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:10 15:10 20:10 от 500 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
12:00 16:35
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
10:35 17:10 от 490 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
18:45 от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
10:10 от 270 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
09:40 от 200 ₽ 17:10 от 420 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
11:05 от 440 ₽ 15:40 от 550 ₽ 20:00 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
10:30 от 340 ₽ 14:45 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:25 от 480 ₽ 13:30 от 590 ₽ 15:35 от 640 ₽ 17:40 от 640 ₽ 19:45 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:35 от 520 ₽ 13:45 от 710 ₽ 15:55 от 710 ₽ 18:05 от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:35 от 950 ₽ 16:40 от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:10 от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:10 от 400 ₽ 14:50 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:00 от 500 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50 от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
12:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 16:05 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:10 от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:10 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:00 от 400 ₽
