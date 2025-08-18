Меню
Фильмы
Плохие парни 2
Расписание сеансов Плохие парни 2, 2025 в Москве
18 августа 2025
Расписание сеансов Плохие парни 2, 18 августа 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Плохие парни 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:20
от 470 ₽
12:35
от 570 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:00
от 250 ₽
14:05
от 250 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:25
15:40
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
13:50
15:45
17:40
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:30
12:30
15:45
18:35
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
18:45
от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
10:10
от 200 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
09:40
от 150 ₽
17:10
от 250 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
12:35
от 750 ₽
16:40
от 950 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:10
от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:10
от 300 ₽
14:50
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:00
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50
от 270 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
12:00
от 380 ₽
14:00
от 380 ₽
16:05
от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:10
от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:10
от 300 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:00
от 300 ₽
