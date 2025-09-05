Меню
Фильмы
Плохие парни 2
Расписание сеансов Плохие парни 2, 2025 в Москве
5 сентября 2025
Расписание сеансов Плохие парни 2, 5 сентября 2025 в Москве
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:30
16:40
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
12:10
от 200 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:40
от 450 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
14:10
от 630 ₽
18:45
от 710 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:20
от 400 ₽
15:20
от 550 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:10
от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:50
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:00
от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
12:00
от 480 ₽
14:00
от 480 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:20
от 400 ₽
15:20
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:30
от 400 ₽
15:15
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:10
от 400 ₽
15:10
от 500 ₽
