Киноафиша Фильмы Плохие парни 2 Расписание сеансов Плохие парни 2, 2025 в Москве 9 сентября 2025

Расписание сеансов Плохие парни 2, 9 сентября 2025 в Москве

Вся информация о мультфильме
Сегодня 2 Завтра 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Плохие парни 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:40 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:20 от 340 ₽ 15:20 от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:10 от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:50 от 300 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30 от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:00 от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
12:00 от 380 ₽ 14:00 от 380 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:20 от 400 ₽ 15:20 от 580 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:30 от 300 ₽ 15:15 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10 от 300 ₽ 15:10 от 480 ₽
