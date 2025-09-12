Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Плохие парни 2 Расписание сеансов Плохие парни 2, 2025 в Москве 12 сентября 2025

Расписание сеансов Плохие парни 2, 12 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 9 Завтра 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Плохие парни 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
13:20 от 350 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:25 14:25
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:45
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
14:25 от 630 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10 от 400 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10 от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:40 от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30 от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:10 от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:05 от 400 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:20 от 400 ₽ 12:30 от 500 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Никакого доброго Леопольда или Винни-Пуха: 4 жутких советских мультика, от которых мурашки даже у взрослых
Это меняет все: кто отец Ксавье в «Уэнсдэй» и почему третий сезон может перевернуть сюжет
8 секунд «Истории игрушек» рисовали целую неделю: как создавался культовый проект, на который Стив Джобс поставил все
Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо
Netflix с «Франкенштейном» остался в пролете: драма про семейные отношения взяла «Золотого льва» и получила 95% на RT — хотя на нее не ставили
Не «позорище с Безруковым», а достойная комедия: пересмотрел «Джентльмены, удачи!» спустя годы и понял — фильм точно не заслужил рейтинга 3.0
Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»
В фильме прояснили, но не до конца: откуда в «Гарри Поттере» взялся Василиск и почему он спал в Тайной комнате долгие сотни лет
Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)
«Лучший фильм серии»: третья часть «Достать ножи» затмила две предыдущие — получила нереальные 95% на RT
«Дурака» Быкова критики признали лучшим российским кино, но современные зрители с этим не согласны явно — нашли 3 серьезных «косяка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше