Фильмы
Плохие парни 2
Расписание сеансов Плохие парни 2, 2025 в Москве
18 сентября 2025
Расписание сеансов Плохие парни 2, 18 сентября 2025 в Москве
Вся информация о мультфильме
Сегодня
16
Завтра
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:55
16:25
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:40
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50
от 270 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:30
от 300 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:40
от 300 ₽
