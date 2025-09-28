Меню
Расписание сеансов Плохие парни 2, 2025 в Москве 28 сентября 2025

Расписание сеансов Плохие парни 2, 28 сентября 2025 в Москве

Как купить билеты на сеанс мультфильма «Плохие парни 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:40 от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20 от 400 ₽ 14:40 от 500 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40 от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:50 от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:15 от 400 ₽ 12:20 от 600 ₽
