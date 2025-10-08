Меню
Фильмы
Плохие парни 2
Расписание сеансов Плохие парни 2, 2025 в Москве
8 октября 2025
Расписание сеансов Плохие парни 2, 8 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Завтра
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Плохие парни 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:10
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
13:05
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:15
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
