Хотели бы снова увидеть Серкана и Эду вместе, как в «Постучись в мою дверь»? Объясняем, почему это почти невозможно

Как «Белый лотос» только мрачнее: до премьеры «Эдема» остались считанные дни

Смахнем слезу ностальгии: эти 8 сериалов были невероятно популярны 10 лет назад — наравне с «Игрой престолов»

Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму

Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»

«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет

Из пятого «Индианы Джонса» почти убрали одного из ключевых персонажей — все разрешилось чуть ли не в последнюю минуту