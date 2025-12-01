Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные

Лучше пересмотреть Гайдая: «юмор примитивный, актеры не играют, а мучаются на экране» — это все о «Невероятных приключениях Шурика» с рейтингом 5,2

Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе»

Здоровье тут ни при чем: почему Джексон на самом деле ушел из «Ментовских войн» — увидел сценарий и все понял

После «Фишера» ожидания выросли — но этот мрачный детектив с рейтингом 7,6 ему не уступает: зрители «проглатывают» все серии за 2 дня

Не верьте критикам, 70% свежести не приговор: «Аватар 3» — лучший фильм серии

Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов

Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»

Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик

За эту сцену в «Брате 2» могли отправить за решетку всю съемочную группу — присмотритесь: страх в глазах актеров настоящий