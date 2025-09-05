Меню
Киноафиша
Фильмы
Супруги Роуз
Расписание сеансов Супруги Роуз, 2025 в Москве
5 сентября 2025
Расписание сеансов Супруги Роуз, 5 сентября 2025 в Москве
О фильме
2D
09:30
19:15
00:30
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
14:35
19:35
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
13:15
от 500 ₽
15:20
от 550 ₽
19:25
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
12:15
от 750 ₽
16:30
от 850 ₽
18:35
от 850 ₽
20:40
от 850 ₽
22:45
от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:10
от 900 ₽
13:15
от 980 ₽
15:20
от 980 ₽
17:25
от 980 ₽
19:30
от 980 ₽
21:35
от 980 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
14:15
от 630 ₽
18:30
от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:35
от 850 ₽
19:25
от 1250 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:20
от 700 ₽
21:40
от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
19:40
от 700 ₽
22:00
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:00
от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:50
от 720 ₽
23:10
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:40
от 550 ₽
22:00
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:10
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:35
от 700 ₽
20:00
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:30
от 580 ₽
21:50
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
16:55
от 500 ₽
19:20
от 650 ₽
