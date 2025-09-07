Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Супруги Роуз
Расписание сеансов Супруги Роуз, 2025 в Москве
7 сентября 2025
Расписание сеансов Супруги Роуз, 7 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Супруги Роуз»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:30
19:15
00:30
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
14:35
19:35
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
13:15
от 500 ₽
15:20
от 550 ₽
19:25
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
12:15
от 750 ₽
16:30
от 850 ₽
18:35
от 850 ₽
20:40
от 850 ₽
22:45
от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:10
от 900 ₽
13:15
от 980 ₽
15:20
от 980 ₽
17:25
от 980 ₽
19:30
от 980 ₽
21:35
от 980 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:35
от 950 ₽
19:25
от 1350 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:20
от 700 ₽
21:40
от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
19:40
от 700 ₽
22:00
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:00
от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
19:30
от 720 ₽
21:50
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:40
от 550 ₽
22:00
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:10
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:35
от 720 ₽
20:00
от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:30
от 580 ₽
21:50
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
16:55
от 650 ₽
19:20
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
После взрыва в операционной выживут не все? Появились первые подробности о 22 сезоне «Анатомии страсти»
Глаза цвета моря и зубы «подобно зернам граната»: историки описали настоящего Ибрагима — в «Великолепном веке» он выглядит не так (фото)
Думали, это для красоты? А вот и нет! Зачем Т-800 всегда надевает солнцезащитные очки в «Терминаторе»
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667