Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Супруги Роуз Расписание сеансов Супруги Роуз, 2025 в Москве 12 сентября 2025

Расписание сеансов Супруги Роуз, 12 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Супруги Роуз»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
16:30 от 630 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
13:55 от 850 ₽ 18:10 от 1250 ₽ 20:10 от 1250 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:40 от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
19:40 от 700 ₽ 22:00 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
14:00 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:30 от 720 ₽ 22:50 от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:30 от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:10 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:00 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:35 от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
19:20 от 650 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Откуда у семейки Аддамс взялась Вещь: в «Уэнсдэй» объяснили это впервые за 60 лет
Второй сезон закончился, но вопросов стало только больше: когда выйдет 3-й сезон «Уэнсдей»? Netflix успокоил фанатов
Точно лучше Гоши: почему Кате надо было оставаться с Рудиком в финале «Москвы слезам не верит»
Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)
Netflix с «Франкенштейном» остался в пролете: драма про семейные отношения взяла «Золотого льва» и получила 95% на RT — хотя на нее не ставили
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно
«Дурака» Быкова критики признали лучшим российским кино, но современные зрители с этим не согласны явно — нашли 3 серьезных «косяка»
Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»
«Лучший фильм серии»: третья часть «Достать ножи» затмила две предыдущие — получила нереальные 95% на RT
Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше