Киноафиша
Фильмы
Супруги Роуз
Расписание сеансов Супруги Роуз, 2025 в Москве
17 сентября 2025
Расписание сеансов Супруги Роуз, 17 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
13:55
от 750 ₽
18:10
от 1150 ₽
20:10
от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:40
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
19:40
от 600 ₽
22:00
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
14:00
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:40
от 520 ₽
19:00
от 620 ₽
21:20
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:30
от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:10
от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:00
от 580 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:35
от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:20
от 500 ₽
