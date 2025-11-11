«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени

Что на самом деле происходит в конце «Бугонии»: почему Мишель исчезает в шкафу и отдает приказ уничтожить Землю

Она готовится к браку без любви: с 8 ноября стартует турецкий хит «Я так долго ждал тебя» — 42 серии и восторг зрителей в виде рейтинга 7,7

Проспал, не явился на церемонию: фильм, за который ему вручили «Оскар», Хопкинс считает «самым простым» в карьере

«Самая драматичная сцена»: эту сцену «Великолепного века» переснимали десятки раз — а зрители поставили эпизоду всего 6,9 балла

О’Коннелл, по коням! В новой «Мумии» вернутся и Фрейзер, и Вайс – для полного счастья в сиквеле не хватает только Имхотепа

Уже 11 лет «Интерстеллар» ругают за то, что в нем «забыли» про все страны, кроме США – и лишь внимательные зрители понимают: зря

Фанаты смотрят 4 сезон «Ведьмака» и не могут поверить своим… ушам: главным минусом сериала стала вовсе не актерская игра Лиама Хемсворта

Соединили «Викингов» и «Игру престолов»: новый сериал Amazon получил 86% на RT — тут и Нед Старк жив, цел и пока невредим

Лечим «менталку» после Хэллоуина: в топ-7 самых нестрашных фильмов в истории попало аниме Миядзаки и даже «тихий шедевр» Линча