Киноафиша Фильмы Чумовая пятница 2 Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 2025 в Москве 15 августа 2025

Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 15 августа 2025 в Москве

чт 14 Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
13:50 от 400 ₽ 18:50 от 450 ₽ 21:05 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:10 от 590 ₽ 23:15 от 690 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
11:55 от 400 ₽ 17:55 от 450 ₽ 21:50 от 490 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
18:40 от 600 ₽ 20:35
Киноквартал
Ясенево
2D
13:15 от 390 ₽ 18:30 от 490 ₽ 23:45
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:00 от 340 ₽ 22:05 от 440 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
13:50 от 420 ₽ 16:10 от 420 ₽ 18:30 от 500 ₽ 20:50 от 500 ₽ 23:10 от 500 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:50 от 350 ₽ 17:20 от 410 ₽ 19:40 от 510 ₽ 23:55 от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:10 от 290 ₽ 15:15 от 420 ₽ 19:30 от 580 ₽ 23:50 от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:00 от 360 ₽ 15:15 от 430 ₽ 19:30 от 600 ₽ 23:50 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20 от 350 ₽ 14:40 от 520 ₽ 19:00 от 720 ₽ 23:20 от 720 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:30 от 250 ₽ 15:55 от 300 ₽ 20:10 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10 от 300 ₽ 12:30 от 360 ₽ 16:45 от 430 ₽ 19:40 от 1000 ₽ 21:00 от 600 ₽ 21:55 от 1000 ₽ 00:10 от 1000 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:30 13:20 17:10
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
21:35
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
14:30 от 370 ₽ 21:30 от 450 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
17:00 от 370 ₽ 21:40 от 430 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
17:45 от 550 ₽ 22:05 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
11:45 от 440 ₽ 16:05 от 550 ₽ 20:35 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:30 от 420 ₽ 15:05 от 640 ₽ 19:40 от 640 ₽ 21:50 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:20 от 490 ₽ 17:40 от 630 ₽ 20:05 от 710 ₽
