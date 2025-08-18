Меню
Чумовая пятница 2
Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 2025 в Москве
18 августа 2025
Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 18 августа 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
13:50
от 400 ₽
18:50
от 450 ₽
21:05
от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
15:35
от 570 ₽
23:15
от 650 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
11:55
от 300 ₽
17:55
от 250 ₽
21:50
от 250 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
18:40
20:35
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
13:40
от 390 ₽
18:40
от 420 ₽
21:00
от 420 ₽
23:20
от 420 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:45
от 350 ₽
19:40
от 430 ₽
23:55
от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:10
от 290 ₽
15:15
от 420 ₽
19:30
от 480 ₽
23:50
от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:00
от 360 ₽
15:15
от 430 ₽
19:30
от 490 ₽
23:50
от 490 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20
от 350 ₽
14:40
от 520 ₽
19:00
от 600 ₽
23:20
от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:30
от 250 ₽
15:55
от 300 ₽
20:10
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10
от 300 ₽
12:30
от 360 ₽
16:45
от 430 ₽
19:40
от 1000 ₽
21:00
от 490 ₽
21:55
от 1000 ₽
00:10
от 850 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
14:30
от 360 ₽
21:30
от 420 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
17:00
от 250 ₽
21:40
от 360 ₽
