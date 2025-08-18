Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Чумовая пятница 2 Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 2025 в Москве 18 августа 2025

Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 18 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 14 Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чумовая пятница 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
13:50 от 400 ₽ 18:50 от 450 ₽ 21:05 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
15:35 от 570 ₽ 23:15 от 650 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
11:55 от 300 ₽ 17:55 от 250 ₽ 21:50 от 250 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
18:40 20:35
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
13:40 от 390 ₽ 18:40 от 420 ₽ 21:00 от 420 ₽ 23:20 от 420 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:45 от 350 ₽ 19:40 от 430 ₽ 23:55 от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:10 от 290 ₽ 15:15 от 420 ₽ 19:30 от 480 ₽ 23:50 от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:00 от 360 ₽ 15:15 от 430 ₽ 19:30 от 490 ₽ 23:50 от 490 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20 от 350 ₽ 14:40 от 520 ₽ 19:00 от 600 ₽ 23:20 от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:30 от 250 ₽ 15:55 от 300 ₽ 20:10 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10 от 300 ₽ 12:30 от 360 ₽ 16:45 от 430 ₽ 19:40 от 1000 ₽ 21:00 от 490 ₽ 21:55 от 1000 ₽ 00:10 от 850 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
14:30 от 360 ₽ 21:30 от 420 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
17:00 от 250 ₽ 21:40 от 360 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше