Киноафиша Фильмы Чумовая пятница 2 Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 2025 в Москве 22 августа 2025

Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 22 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Чумовая пятница 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
13:25 от 350 ₽ 15:50 от 400 ₽ 18:15 от 400 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
17:25
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
20:55
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:10
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
17:10 от 630 ₽
