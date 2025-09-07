Меню
Фильмы
Чумовая пятница 2
Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 2025 в Москве
7 сентября 2025
Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 7 сентября 2025 в Москве
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:05
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:10
от 490 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
17:50
от 550 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:10
от 500 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
21:15
от 490 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
19:00
от 450 ₽
21:10
от 450 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
19:40
от 640 ₽
