Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Чумовая пятница 2 Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 2025 в Москве 15 сентября 2025

Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 15 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чумовая пятница 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
17:55 от 200 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
15:50 от 250 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
«Как девчушку-то назвали?» Помните? Тогда тест на знание имен героев советского кино пройдете легко
Что скрывает Офелия Фрамп в «Уэнсдэй»? В 3 сезоне ее роль может быть куда опаснее и мрачнее
Шерлок и Ватсон возвращаются с новым сезоном: вот только формат будет не тот, к которому привыкли фанаты сериала BBC
«Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?
Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»
Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить
«Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно
До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать
«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один
«Это потрясение»: любимый фильм Волочковой — вовсе не про балет, и всему виной Пугачева (а еще в топ-3 есть драма про войну)
Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше