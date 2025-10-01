Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Чумовая пятница 2
Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 2025 в Москве
1 октября 2025
Расписание сеансов Чумовая пятница 2, 1 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
30
Завтра
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Чумовая пятница 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:00
от 190 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
Только в этих сериалах показана жизнь в Турции без прикрас: бедность, криминал и нелегкая женская доля
7 лучших сериалов HBO из 6 и более сезонов: если начать сейчас, точно хватит до весны
Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000
«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится
«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667