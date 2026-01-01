Меню
Киноафиша Фильмы Домовенок Кузя 2 Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 2026 в Москве 20 марта 2026

Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 20 марта 2026 в Москве

чт 19 пт 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:25 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 14:35 от 530 ₽ 16:40 от 530 ₽ 18:45 от 620 ₽ 20:50 от 620 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:20 от 320 ₽ 12:25 от 320 ₽ 14:30 от 450 ₽ 16:35 от 450 ₽ 18:40 от 500 ₽ 20:45 от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:40 от 490 ₽ 12:50 от 490 ₽ 15:00 от 630 ₽ 17:10 от 690 ₽ 19:20 от 690 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:20 от 520 ₽ 12:30 от 570 ₽ 14:40 от 570 ₽ 16:50 от 570 ₽ 19:00 от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
10:40 от 510 ₽ 12:50 от 510 ₽ 15:00 от 580 ₽ 17:10 от 610 ₽ 19:20 от 610 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:30 от 570 ₽ 12:40 от 670 ₽ 14:50 от 670 ₽ 17:00 от 720 ₽ 19:10 от 720 ₽ 21:20 от 720 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:20 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 14:40 от 560 ₽ 16:50 от 560 ₽ 19:00 от 690 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:20 от 520 ₽ 13:30 от 630 ₽ 15:40 от 630 ₽ 17:50 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:20 от 620 ₽ 12:30 от 620 ₽ 14:40 от 670 ₽ 16:50 от 670 ₽ 19:00 от 720 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:30 от 570 ₽ 12:40 от 570 ₽ 14:50 от 670 ₽ 17:00 от 720 ₽ 19:10 от 720 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:50 от 510 ₽ 13:00 от 570 ₽ 15:10 от 570 ₽ 17:20 от 670 ₽ 19:30 от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:30 от 500 ₽ 12:40 от 580 ₽ 14:50 от 580 ₽ 17:00 от 670 ₽ 19:10 от 670 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:30 от 490 ₽ 12:35 от 560 ₽ 14:40 от 560 ₽ 16:45 от 560 ₽ 18:50 от 670 ₽ 20:55 от 670 ₽
