Киноафиша Фильмы Домовенок Кузя 2 Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 2026 в Москве 28 марта 2026

Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 28 марта 2026 в Москве

КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:30 от 940 ₽ 12:45 от 940 ₽ 15:00 от 940 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:20 от 720 ₽ 12:35 от 720 ₽ 14:50 от 720 ₽ 17:05 от 770 ₽ 19:20 от 770 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:20 от 940 ₽ 12:35 от 940 ₽ 14:50 от 940 ₽ 17:05 от 940 ₽ 19:20 от 940 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:40 от 770 ₽ 12:55 от 770 ₽ 15:10 от 880 ₽ 17:25 от 880 ₽ 19:40 от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:30 от 720 ₽ 12:45 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:30 от 690 ₽ 12:45 от 690 ₽ 15:00 от 740 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20 от 940 ₽ 12:35 от 940 ₽ 14:50 от 940 ₽ 17:05 от 940 ₽ 19:20 от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30 от 830 ₽ 12:45 от 940 ₽ 15:00 от 940 ₽ 17:15 от 940 ₽ 19:30 от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:40 от 880 ₽ 12:55 от 940 ₽ 15:10 от 940 ₽ 17:25 от 940 ₽ 19:40 от 940 ₽
