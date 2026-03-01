Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты

Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым

18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно

Американцы 25 лет не могут понять, в чем сила, но «Брата 2» смотрят каждый год: «Русские его считают низкопробным»

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта

Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями

Тарантино хотел снять в «Бесславных ублюдках» звезду хитового «Встать на ноги»: кроссоверу века помешал... алкоголь

ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)