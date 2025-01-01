Меню
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Москве
14 февраля 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 14 февраля 2026 в Москве
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:20
от 610 ₽
12:55
от 660 ₽
15:30
от 720 ₽
18:05
от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:20
от 700 ₽
12:45
от 800 ₽
15:10
от 800 ₽
17:35
от 800 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:15
от 940 ₽
13:50
от 940 ₽
16:25
от 940 ₽
19:00
от 940 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:15
от 770 ₽
13:50
от 880 ₽
16:25
от 880 ₽
19:00
от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:30
от 720 ₽
13:05
от 800 ₽
15:40
от 800 ₽
18:15
от 800 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20
от 940 ₽
12:55
от 940 ₽
15:30
от 940 ₽
18:05
от 940 ₽
20:40
от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30
от 830 ₽
13:05
от 940 ₽
15:40
от 940 ₽
18:15
от 940 ₽
20:50
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
11:30
от 1650 ₽
14:05
от 1650 ₽
16:40
от 1650 ₽
19:15
от 1650 ₽
21:50
от 1650 ₽
00:25
от 1650 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:50
от 550 ₽
13:15
от 660 ₽
15:40
от 660 ₽
18:05
от 660 ₽
20:30
от 660 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:20
от 410 ₽
12:45
от 450 ₽
15:10
от 450 ₽
17:35
от 470 ₽
20:00
от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:15
от 420 ₽
13:40
от 500 ₽
16:05
от 500 ₽
18:30
от 500 ₽
20:55
от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:00
от 570 ₽
13:25
от 670 ₽
15:50
от 670 ₽
18:15
от 670 ₽
20:40
от 670 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:20
от 650 ₽
12:45
от 800 ₽
15:10
от 800 ₽
17:35
от 800 ₽
20:00
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:20
от 520 ₽
12:45
от 520 ₽
15:10
от 660 ₽
17:35
от 660 ₽
20:00
от 660 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:30
от 670 ₽
12:55
от 770 ₽
15:20
от 770 ₽
17:45
от 770 ₽
20:10
от 770 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:20
от 530 ₽
12:45
от 530 ₽
15:10
от 690 ₽
17:35
от 690 ₽
20:00
от 690 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:20
от 400 ₽
12:45
от 450 ₽
15:10
от 450 ₽
17:35
от 480 ₽
20:00
от 480 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:20
от 530 ₽
12:45
от 530 ₽
15:10
от 670 ₽
17:35
от 670 ₽
20:00
от 670 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:20
от 550 ₽
12:45
от 550 ₽
15:10
от 700 ₽
17:35
от 700 ₽
20:00
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:20
от 700 ₽
12:45
от 700 ₽
15:10
от 800 ₽
17:35
от 800 ₽
20:00
от 800 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:45
от 670 ₽
13:10
от 770 ₽
15:35
от 770 ₽
18:00
от 770 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:20
от 560 ₽
12:45
от 560 ₽
15:10
от 720 ₽
17:35
от 720 ₽
20:00
от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:45
от 500 ₽
13:10
от 630 ₽
15:35
от 630 ₽
18:00
от 700 ₽
20:25
от 700 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:45
от 530 ₽
13:10
от 620 ₽
15:35
от 620 ₽
18:00
от 660 ₽
20:25
от 660 ₽
