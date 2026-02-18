Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Москве
28 февраля 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 28 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
чт
26
пт
27
сб
28
вс
1
вт
3
пт
6
пт
13
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:10
от 420 ₽
12:30
от 470 ₽
14:50
от 550 ₽
17:10
от 630 ₽
19:30
от 630 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
10:10
от 470 ₽
12:30
от 570 ₽
14:50
от 640 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
11:50
от 470 ₽
14:10
от 550 ₽
16:30
от 630 ₽
18:50
от 630 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Если вам нравится Брагин из «Первого отдела», посмотрите этот советский фильм: Колесников считает, что главные герои очень похожи
В «Великолепном веке» все прошло скромно и втайне от других: какой на самом деле была свадьба Хюррем и Сулеймана
Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров
Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда
«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667