Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Москве 7 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 7 марта 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
10:15 от 280 ₽ 14:30 от 380 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
12:25 от 350 ₽ 16:45 от 420 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
09:45 от 280 ₽ 14:50 от 470 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
11:30
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
