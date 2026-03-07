Меню
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Москве
12 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 12 марта 2026 в Москве
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
11:10
от 470 ₽
13:25
от 550 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
12:05
от 320 ₽
15:20
от 370 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
11:35
от 420 ₽
16:00
от 470 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:30
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40
12:45
13:40
15:35
17:30
18:35
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:30
12:55
15:20
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:00
13:30
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:50
12:35
15:55
17:30
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50
12:35
14:55
17:20
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:30
12:50
15:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30
11:00
13:00
15:30
18:10
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:30
11:10
12:55
15:20
17:50
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
15:20
17:20
