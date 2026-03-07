Отмечаем 8 марта, как в «Москве слезам не верит»: как накрыть стол в духе профессорского ужина, чтобы гости ахнули

Вместо реальной колонии — «заброшка», где раньше были вампиры: где снимали сериал «Мотай!»

«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест)

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео

Их закрыли слишком рано: 5 криминальных сериалов, которые смотрятся лучше большинства хитов Netflix

Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу

Они нравятся не только детям: кто из «Трех богатырей» ваш идеальный тип — Илья, Алеша или Добрыня (тест)

Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять