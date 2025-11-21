Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями

Бабочки в животе, улыбка до ушей и легкая истерика от нежности: 3 корейские дорамы, где химия просто зашкаливает

«Меня тошнит прямо на обувь»: авторы «Титаника» слышали только такие отзывы, пока все не изменила одна голливудская звезда

770+ млн рублей за 3 уикенда: этот российский военный фильм рвет прокат — утер нос даже новинке со звездой «Игры престолов» и 81% свежести

Джин-Ву ушел на перерыв: все, что известно про 3-й сезон «Поднятия уровня» со слов создателей

Тест для продвинутых любителей кино СССР: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с очередью

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

Соколиный глаз на третьем месте: с этого Мстителя пользы как от козла молока - определили худшего члена команды

«Будете у нас, на Окинаве - милости просим!»: если бы советское кино стало аниме - угадайте 5 фильмов по кадру

Казалось, что Мира, Зои, Руми наконец ушли, но наступил канун Хэллоуина: скоро «Кейпоп-охотницы» вернутся в нашу жизнь