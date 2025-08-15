Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Затерянное место
Расписание сеансов Затерянное место, 2024 в Москве
15 августа 2025
Расписание сеансов Затерянное место, 15 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
чт
14
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Затерянное место»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Prime Cinema
Каховская
2D
23:20
от 450 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
23:35
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:10
Балтика
Сходненская
2D
23:30
от 399 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
22:30
Времена года
Парк Победы
2D
18:55
23:20
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
22:35
от 650 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
22:15
от 660 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:35
от 450 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
19:40
Каро 10 София
Щелковская
2D
18:25
от 650 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
21:25
от 700 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
17:10
от 2500 ₽
23:40
от 700 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
20:15
от 570 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
13:50
от 470 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
22:00
от 700 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
17:50
от 620 ₽
23:40
от 620 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:30
от 700 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
17:40
от 700 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
21:30
от 1100 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
22:40
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
23:55
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
12:05
от 420 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
22:30
от 250 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
22:55
от 350 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
22:30
от 200 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
12:30
от 320 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:40
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:15
от 350 ₽
22:10
от 900 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:00
от 700 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
22:30
от 300 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
00:20
от 320 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:15
19:20
21:20
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:30
от 350 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
23:05
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667