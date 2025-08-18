Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Затерянное место
Расписание сеансов Затерянное место, 2024 в Москве
18 августа 2025
Расписание сеансов Затерянное место, 18 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
чт
14
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Затерянное место»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Prime Cinema
Каховская
2D
22:55
от 450 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:10
Балтика
Сходненская
2D
12:20
от 470 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
22:30
Времена года
Филевский парк
2D
18:55
23:20
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
22:35
от 600 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
22:15
от 550 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:00
от 500 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
19:40
Каро 10 София
Щелковская
2D
18:25
от 600 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
21:00
от 600 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
17:10
от 2500 ₽
23:40
от 600 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
20:15
от 520 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
13:50
от 420 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
22:00
от 580 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
17:50
от 570 ₽
23:40
от 570 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:30
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
17:40
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
21:30
от 990 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
12:20
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
23:20
от 520 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
21:30
от 390 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:40
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:15
от 620 ₽
22:10
от 2000 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
22:30
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:15
19:20
21:20
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:30
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667