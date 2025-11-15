Фанаты думали, что это графика, но ошиблись: как на самом деле снимали гибель Хюррем в «Великолепном веке»

В этом году он мог бы отметить юбилей: сколько было лет Даниле Багрову?

На OKKO зрители запоем смотрят именно эти российских 3 сериала: безусловные лидеры минувшей недели

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)

Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет