Киноафиша
Фильмы
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
Расписание сеансов Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца, 2024 в Москве
7 декабря 2025
Расписание сеансов Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца, 7 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
25
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
вт
2
пт
5
вс
7
ср
10
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
21:45
от 450 ₽
