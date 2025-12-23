Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
Расписание сеансов Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца, 2024 в Москве
26 декабря 2025
Расписание сеансов Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца, 26 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
15:20
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Рецензия
Отзывы
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Эта фраза в финале «Ходячего замка» открыла новый смысл в аниме: Миядзаки опять удивил всех
Круглая плоская или треугольная: что творится с грудью мамы Дяди Федора в «Простоквашино» и кто за это в ответе
«Сериал мощный»: почему роль Смолякова в «Агееве» на НТВ называют одной из лучших в его карьере — про «Мосгаз» никто и не вспоминает
Автор «Эмили в Париже» намекнул, где развернется 6-й сезон: Купер снова собирает чемоданы — Франция и Италия уже были
Такое нельзя показывать в кино: эти 3 фильма совсем не щадят чувства зрителей — для большого экрана это перебор, говорили критики
Этот момент в «Зверополисе 2» вообще не для детей — Disney аккуратно подмигнул фанатам старого экшена из 90-х
«Русский бестселлер» назвал лучший фильм 2025 года: он собрал 2.6 млрд в прокате, а зрители величают «"Ведьмаком" для детей»
Не все смотрят «Иронию судьбы»: вот как российские звезды встречают Новый год — Безруков печет торт, а Пересильд устраивает детям представление
Распиаренная экранизация Азимова от Apple TV нравится лишь тем, кто не читал книг: «У остальных — рвотные рефлексы»
Сериал с Борисовым попал в топ-5 лучших 2025 года — заставил рыдать полстраны: успех «Волшебного участка» и «Трассы» на его фоне меркнет
«Пятая точка» Шурика и пропавшая бутылка: отыскали 15 ляпов в шедеврах Гайдая, Рязанова и других гениальных режиссеров СССР (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667