Антон Васильев вне «Невского»: свежие сериалы, где он не только полицейский, а подозреваемый, любовник, хореограф и воин

Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке

«Не могу дождаться, чтобы увидеть историю Клиффа Бута»: ДиКаприо раскрыл тайну – будет ли он в сиквеле «Однажды в Голливуде» на Netflix?

Любимым блюдом султана Сулеймана в России кормят дворовых кошек и собак: готовится полчаса, выглядит… специфично

«Поменять не успели»: почему «Человек с бульвара Капуцинов» так называется – ответом служит сиквел с жалким рейтингом 1.3

«Невозможно представить – в 1956 году был снят»: Цискаридзе потряс советский детектив, который в России помнят единицы

Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»

«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть

Микс «Леона» и сказок Гримм: фэнтези-хоррор от создателя «Ганнибала» получил 93% свежести – вот как посмотреть в России одними из первых