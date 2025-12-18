Во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» проблем еще больше, чем в первом: вот почему адаптация турецкого хита почти провалилась

Не «Первым отделом» единым: 6 новых детективов НТВ 2025 года, о которых говорили слишком мало, а зря — они шикарны

Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе»

После «Фишера» ожидания выросли — но этот мрачный детектив с рейтингом 7,6 ему не уступает: зрители «проглатывают» все серии за 2 дня

Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик

Худшая экранизация Стивена Кинга за 2025 год вышла в «цифре» — нашли 3 причины дать ей шанс: «Скоро станет культовой классикой»

Здоровье тут ни при чем: почему Джексон на самом деле ушел из «Ментовских войн» — увидел сценарий и все понял

Новый детектив НТВ «захватил с первой серии»: зрители ставят 7.5 и смотрят запоем – хорошо, что все 20 серий уже вышли

«Пункт назначения: Новый аттракцион» не связан с культовой франшизой: нашли 3 причины все-таки сходить на свежий ужастик

Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов