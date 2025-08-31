Меню
Фильмы
Хайди. Моя хитрая рысь
Расписание сеансов Хайди. Моя хитрая рысь, 2024 в Москве
31 августа 2025
Расписание сеансов Хайди. Моя хитрая рысь, 31 августа 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10
от 400 ₽
12:55
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 400 ₽
12:05
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:30
от 400 ₽
13:30
от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:20
от 400 ₽
12:10
от 600 ₽
13:50
от 600 ₽
