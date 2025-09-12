Научную фантастику тоже можно уместить в парочку серий: 3 мини-сериала с идеальным сюжетом и финалом

Что значит «мордюк» и «березина команит»? Контрабандисты в «Бриллиантовой руке» говорили не просто на тарабарщине

Почему фильм вообще называется «Бегущий по лезвию»: там ведь нет ни спорта, ни ножей

Грядущая адаптация Стивена Кинга получила почти идеальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes — фильм лидирует среди других экранизаций еще до выхода на экраны

«Нет явных клише и шаблонов»: в России еще 10 лет назад сняли свой «Настоящий детектив» — даже на IMDb получил 7 баллов

У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично

«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами

От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer

Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)