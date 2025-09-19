Меню
Фильмы
Хайди. Моя хитрая рысь
Расписание сеансов Хайди. Моя хитрая рысь, 2024 в Москве
19 сентября 2025
Расписание сеансов Хайди. Моя хитрая рысь, 19 сентября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
16
ср
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
10:25
от 700 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:15
от 400 ₽
12:05
от 440 ₽
