Фильмы
Орудия
Расписание сеансов Орудия, 2025 в Москве
15 августа 2025
Расписание сеансов Орудия, 15 августа 2025 в Москве
О фильме
чт
14
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
15:15
от 450 ₽
20:50
от 500 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:55
от 690 ₽
16:40
от 790 ₽
17:50
от 790 ₽
19:35
от 790 ₽
20:35
от 790 ₽
22:20
от 790 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:10
от 450 ₽
20:45
от 490 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:05
18:05
от 750 ₽
22:50
от 750 ₽
01:20
от 750 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:55
от 600 ₽
22:15
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:30
14:50
17:10
19:30
21:50
Киноквартал
Ясенево
2D
15:20
от 390 ₽
20:35
от 490 ₽
23:15
от 490 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:30
от 240 ₽
17:30
от 340 ₽
22:30
от 440 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:40
от 280 ₽
13:20
от 410 ₽
18:00
от 550 ₽
23:45
от 550 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
14:00
от 420 ₽
16:50
от 420 ₽
19:30
от 500 ₽
22:10
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
15:30
от 410 ₽
20:40
от 510 ₽
23:20
от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:50
от 820 ₽
14:30
от 940 ₽
15:30
от 420 ₽
17:10
от 940 ₽
18:10
от 580 ₽
19:50
от 1260 ₽
20:50
от 580 ₽
22:30
от 1260 ₽
23:30
от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:10
от 600 ₽
12:50
от 360 ₽
14:00
от 600 ₽
15:30
от 430 ₽
16:40
от 600 ₽
18:10
от 600 ₽
19:20
от 600 ₽
20:50
от 600 ₽
22:00
от 600 ₽
23:30
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:50
от 520 ₽
19:30
от 720 ₽
22:10
от 720 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
15:40
от 300 ₽
20:50
от 350 ₽
23:30
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:20
от 820 ₽
12:50
от 460 ₽
14:00
от 960 ₽
15:30
от 530 ₽
16:40
от 960 ₽
18:10
от 700 ₽
19:20
от 1300 ₽
20:50
от 700 ₽
22:10
от 1300 ₽
23:30
от 700 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
16:20
23:40
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
13:10
от 290 ₽
15:50
от 290 ₽
21:35
от 450 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
21:15
от 390 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
19:10
от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
16:40
от 370 ₽
22:00
от 450 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
14:30
от 370 ₽
22:00
от 430 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
12:50
от 500 ₽
15:15
от 550 ₽
17:40
от 550 ₽
20:10
от 550 ₽
22:40
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
13:00
от 450 ₽
15:30
от 550 ₽
18:00
от 500 ₽
20:25
от 550 ₽
22:50
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
10:30
от 420 ₽
13:00
от 590 ₽
15:30
от 640 ₽
18:00
от 640 ₽
20:30
от 640 ₽
23:00
от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
18:05
от 710 ₽
20:45
от 710 ₽
23:25
от 710 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:20
от 600 ₽
21:30
от 650 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:20
от 600 ₽
20:50
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:50
от 700 ₽
22:30
от 700 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:30
от 650 ₽
22:10
от 650 ₽
Час Кино Бибирево
Бибирево
2D
18:40
20:55
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
18:20
20:40
