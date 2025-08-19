Меню
Фильмы
Орудия
Расписание сеансов Орудия, 2025 в Москве
19 августа 2025
Расписание сеансов Орудия, 19 августа 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
15:15
от 450 ₽
20:50
от 500 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:55
от 390 ₽
16:40
от 390 ₽
17:50
от 390 ₽
19:35
от 390 ₽
20:35
от 390 ₽
22:20
от 390 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:10
от 350 ₽
20:45
от 380 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
14:40
21:25
23:55
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:55
22:15
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:40
от 280 ₽
13:20
от 410 ₽
18:00
от 470 ₽
23:45
от 470 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
14:00
от 390 ₽
16:50
от 390 ₽
19:30
от 420 ₽
22:10
от 420 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
15:30
от 410 ₽
20:40
от 430 ₽
23:20
от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:50
от 820 ₽
14:30
от 940 ₽
15:30
от 420 ₽
17:10
от 940 ₽
18:10
от 480 ₽
19:50
от 1060 ₽
20:50
от 480 ₽
22:30
от 1060 ₽
23:30
от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:10
от 600 ₽
12:50
от 360 ₽
14:00
от 600 ₽
15:30
от 430 ₽
16:40
от 600 ₽
18:10
от 490 ₽
19:20
от 600 ₽
20:50
от 490 ₽
22:00
от 600 ₽
23:30
от 490 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:50
от 520 ₽
19:30
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
15:40
от 300 ₽
20:50
от 350 ₽
23:30
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:20
от 820 ₽
12:50
от 460 ₽
14:00
от 960 ₽
15:30
от 530 ₽
16:40
от 960 ₽
18:10
от 590 ₽
19:20
от 1080 ₽
20:50
от 590 ₽
22:10
от 1080 ₽
23:30
от 590 ₽
Летний кинотеатр Mori Cinema
г. Москва, м. Технопарк. пр-т Андропова, 1
2D
23:20
от 1000 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
19:10
от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
16:40
от 360 ₽
22:00
от 420 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
14:30
от 200 ₽
22:00
от 200 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:20
от 420 ₽
21:30
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:20
от 550 ₽
20:50
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:50
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
