Киноафиша
Фильмы
Орудия
Расписание сеансов Орудия, 2025 в Москве
22 августа 2025
Расписание сеансов Орудия, 22 августа 2025 в Москве
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
12:15
от 400 ₽
15:15
от 450 ₽
20:50
от 500 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
Киноквартал
Ясенево
2D
15:05
20:20
23:00
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:00
20:00
22:40
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20
от 350 ₽
13:00
от 520 ₽
15:40
от 520 ₽
18:20
от 720 ₽
21:00
от 720 ₽
23:40
от 720 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
13:25
16:05
21:50
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
13:40
19:00
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
16:15
от 630 ₽
18:55
от 710 ₽
20:10
от 710 ₽
21:35
от 710 ₽
22:50
от 710 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:50
от 650 ₽
21:30
от 650 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:50
от 550 ₽
18:20
от 600 ₽
20:50
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:00
от 700 ₽
22:40
от 700 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
19:10
от 650 ₽
21:50
от 650 ₽
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
