Киноафиша
Фильмы
Орудия
Расписание сеансов Орудия, 2025 в Москве
4 сентября 2025
Расписание сеансов Орудия, 4 сентября 2025 в Москве
О фильме
Сегодня
2
Завтра
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
2D
14:40
от 690 ₽
17:25
от 790 ₽
20:10
от 790 ₽
21:35
от 790 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:05
18:35
21:50
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:40
от 330 ₽
14:20
от 420 ₽
17:00
от 420 ₽
19:40
от 470 ₽
22:20
от 470 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:00
от 360 ₽
11:50
от 820 ₽
13:40
от 420 ₽
14:30
от 940 ₽
16:20
от 420 ₽
17:20
от 940 ₽
19:00
от 580 ₽
20:10
от 1260 ₽
21:40
от 580 ₽
22:50
от 1260 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:10
от 300 ₽
11:25
12:55
от 360 ₽
14:05
15:35
от 430 ₽
16:45
18:15
от 600 ₽
19:25
20:55
от 600 ₽
22:05
23:35
от 600 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:50
от 700 ₽
11:40
от 460 ₽
13:30
от 960 ₽
14:25
от 530 ₽
16:10
от 960 ₽
17:10
от 530 ₽
18:50
от 1300 ₽
19:50
от 700 ₽
21:50
от 1300 ₽
22:40
от 700 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
21:40
от 400 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:35
от 400 ₽
21:20
от 600 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
20:00
от 710 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:30
от 420 ₽
20:10
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:50
от 450 ₽
18:20
от 550 ₽
20:50
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:50
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
21:40
от 500 ₽
