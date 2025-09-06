Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:40 от 430 ₽ 14:20 от 430 ₽ 17:00 от 500 ₽ 19:40 от 500 ₽ 22:20 от 500 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:00 от 540 ₽ 11:50 от 1180 ₽ 13:40 от 540 ₽ 14:30 от 1180 ₽ 16:20 от 580 ₽ 17:20 от 1260 ₽ 19:00 от 580 ₽ 20:10 от 1260 ₽ 21:40 от 580 ₽ 22:50 от 1260 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
21:45 от 350 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:35 от 450 ₽ 21:20 от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:30 от 600 ₽ 20:10 от 650 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:50 от 600 ₽ 18:20 от 600 ₽ 20:50 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:50 от 720 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
21:40 от 650 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
