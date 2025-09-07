Меню
Фильмы
Орудия
Орудия
7 сентября 2025
Расписание сеансов Орудия, 7 сентября 2025 в Москве
2D
11:40
от 430 ₽
14:20
от 430 ₽
17:00
от 500 ₽
19:50
от 500 ₽
22:30
от 500 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:00
от 540 ₽
11:50
от 1180 ₽
13:40
от 540 ₽
14:30
от 1180 ₽
16:20
от 580 ₽
17:20
от 1260 ₽
19:00
от 580 ₽
20:10
от 1260 ₽
21:40
от 580 ₽
22:50
от 1260 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
21:45
от 350 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:35
от 450 ₽
21:20
от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:30
от 600 ₽
20:10
от 650 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:50
от 600 ₽
18:20
от 600 ₽
20:50
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:40
от 720 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
21:40
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
