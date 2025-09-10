Меню
Киноафиша Фильмы Орудия Расписание сеансов Орудия, 2025 в Москве 10 сентября 2025

Расписание сеансов Орудия, 10 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:40 от 270 ₽ 14:20 от 390 ₽ 17:00 от 390 ₽ 19:40 от 420 ₽ 22:20 от 420 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
11:00 от 360 ₽ 13:40 от 420 ₽ 16:20 от 420 ₽ 19:05 от 480 ₽ 21:45 от 480 ₽
2D, VIP
11:50 от 820 ₽ 14:30 от 940 ₽ 17:10 от 940 ₽ 20:00 от 1060 ₽ 22:50 от 1060 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:35 от 400 ₽ 21:20 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:30 от 420 ₽ 20:10 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:50 от 450 ₽ 18:20 от 550 ₽ 20:50 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:40 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
21:40 от 500 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
