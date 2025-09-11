Меню
Фильмы
Орудия
Расписание сеансов Орудия, 2025 в Москве
11 сентября 2025
Расписание сеансов Орудия, 11 сентября 2025 в Москве
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
15:10
от 450 ₽
20:45
от 450 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
14:30
21:50
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
21:40
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:50
от 330 ₽
14:30
от 420 ₽
17:10
от 420 ₽
20:00
от 470 ₽
22:40
от 470 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
09:40
от 200 ₽
16:40
от 370 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:50
от 160 ₽
20:40
от 430 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
21:30
от 710 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:00
от 550 ₽
21:40
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:50
от 450 ₽
18:20
от 550 ₽
20:50
от 550 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
21:40
от 500 ₽
