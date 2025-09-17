Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Орудия Расписание сеансов Орудия, 2025 в Москве 17 сентября 2025

Расписание сеансов Орудия, 17 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Орудия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
15:10 20:45
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:50 от 270 ₽ 14:30 от 390 ₽ 17:10 от 390 ₽ 20:00 от 420 ₽ 22:40 от 420 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:00 от 550 ₽ 21:40 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:50 от 450 ₽ 18:20 от 550 ₽ 20:50 от 550 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
21:40 от 500 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Он пережил гибель «Титаника» и битву за Средиземье: кем был человек, связавший два самых оскароносных фильма?
400 квадратов, а она почти не выходила с кухни: самый большой дом на Вистерии Лейн принадлежал именно этой героине «Отчаянных домохозяек»
Почему у Абдуллы из «Белого солнца пустыни» была зеленая чалма: в фильме скрыли его происхождение
«Лучший фильм серии»: третья часть «Достать ножи» затмила две предыдущие — получила нереальные 95% на RT
Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо
Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)
Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)
Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»
Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно
В фильме прояснили, но не до конца: откуда в «Гарри Поттере» взялся Василиск и почему он спал в Тайной комнате долгие сотни лет
Не «позорище с Безруковым», а достойная комедия: пересмотрел «Джентльмены, удачи!» спустя годы и понял — фильм точно не заслужил рейтинга 3.0
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше