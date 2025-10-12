Что скрывалось под маской Белого Пламени в «Ведьмаке»? Не божество и даже не маг — обычный человек

Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась

Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой

Советский «Вий» до смерти пугал даже иностранцев, но в мифологии этот монстр куда страшнее: фильм все слишком упростил

Бортко читал между строк: фильм «Собачье сердце» почти во всем лучше книги Булгакова — 3 причины, с которыми глупо спорить

Был пацан и нет пацана: узнаете историю пропажи Анде из 2-го сезона «Поколения "Ви"» и захотите пересмотреть первый

«Посмотрела 8 серий за раз»: эту бразильскую военную драму россияне оценили на 8.3 — снял режиссер «Клона»

Дочь Беллы из «Сумерек» выросла — и мы не про того жуткого CGI-младенца: теперь она звезда Нолана и главного хоррора 2025 года

Самый странный детектив в карьере Устюгова вы видели едва ли: тут и Пугачева, и Каневский, и звезда «Лихих», и вайбы «Ментовских войн»

Бесстыдный плагиат, собравший миллиард: Тарантино возненавидел одну из лучших экранизаций Кинга — всерьез называет пародией